Bez niej po prostu nie ma Wielkanocy. Biedronka przeceniła klasyk z 23,99 na 9,90 zł

Bez niej nie ma świąt. To absolutny klasyk na wielkanocnym stole – i to właśnie ona otwiera tegoroczny festiwal promocji w Biedronce. Sieć przeceniła kilogram białej kiełbasy surowej Kraina Mięs Select aż o 58 proc. Od poniedziałku 14 kwietnia można ją dorwać w tej cenie w całej Polsce. Ale spokojnie – to tylko przystawka, bo Biedronka szykuje na ten tydzień prawdziwy promocyjny zmasowany atak. Wyjaśniamy, co warto kupić.