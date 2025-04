5 "niewinnych" nawyków, które wcale nie świadczą o pracowitości. Twój organizm krzyczy o pomoc

Lubimy myśleć, że dyscyplina to cnota, a bycie zapracowanym to znak sukcesu. W mediach społecznościowych królują poranne rutyny milionerów, ludzie chwalą się kolejną pobudką o 5:00, jakby brak snu był trofeum. Problem w tym, że niektóre nawyki, które uznajemy za oznaki samokontroli, to tak naprawdę krzyk naszego organizmu o pomoc. Przemęczenie, chroniczny stres, wypieranie potrzeb – to nie jest droga do sukcesu, tylko prosta autostrada do wypalenia.