Hołownia: wybór Trzaskowskiego będzie głosowaniem na mniejsze zło

– Natomiast jak miałby wygrać Nawrocki, to uchowaj nas panie Boże przed tym, żeby wygrał i nigdy do tego nie doprowadzimy – podkreślił Hołownia, dodając, że uważa, że Trzaskowski będzie gorszym prezydentem niż on sam by był.