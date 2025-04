– Dziś ważne jest to, aby Rafał Trzaskowski został prezydentem. Potem dopiero Donald Tusk będzie decydował, kto będzie kandydatem KO na prezydenta Warszawy – powiedział we wtorek w Polsat News minister ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński.

Kto kandydatem KO na prezydenta Warszawy? Głos zabrał jeden z ministrów

– Widzę, że im bliżej wyborów prezydenckich, tym ta lista nazwisk się wydłuża. To dobrze, mamy wielu świetnych kandydatów, ale na końcu to Donald Tusk wybierze najlepszego – wskazał.

Kierwiński zaznaczył, że kocha Warszawę i jest związany z tym miastem od urodzenia. – Wiem, że dzisiaj mamy zupełnie co innego do zrobienia, wybory prezydenckie a ja mam także zamknąć kwestie, które są fundamentalne, czyli zakończyć proces odbudowy – mówił dalej, odnosząc się do zniszczeń po jesiennej powodzi na południu Polski i jego obecnego stanowiska w rządzie.