Po przeszukaniu wieżowca służby ratunkowe podjęły decyzję o wysadzeniu go w powietrze. Był to prawdopodobnie jedyny sposób na uniknięcie niekontrolowanego zawalenia. Dopiero podczas rozkopywania gruzowiska odnajdowano ciała wielu ofiar.

Przyczyna eksplozji? Teorii było kilka

Nie można też nie wspomnieć o dziwnej teorii lansowanej przez prawicowego historyka, Sławomira Cenckiewicza. Jego zdaniem wybuch spowodowały służby specjalne, by dobrać się do mieszkania jednego z lokatorów, czyli płk. Adama Hodysza. Miał on rzekomo posiadać dokumenty potwierdzające współpracę Lecha Wałęsy z SB. Ta wersja upadła, ale krąży do dziś jako prawicowy mit.