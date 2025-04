Zawiadomienie złożone na policję dotyczy naruszenia artykułu 137 Kodeksu karnego, który przewiduje kary za publiczne znieważenie symboli narodowych, takich jak flaga państwowa. Za to przestępstwo grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub do roku więzienia.

Doszło też do kradzieży i usiłowania włamania

Magdalena Ciska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w rozmowie ze stacją TVN24 przekazała, że zawiadomienie o zdarzeniu wpłynęło do komendy w czwartek, 3 kwietnia, około godziny 13.

Według zgłoszenia, w rejonie drogi prowadzącej do Pomnika Obrońców Westerplatte doszło także do kradzieży z włamaniem oraz usiłowania włamania do trzech punktów gastronomicznych.