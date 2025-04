Podatek od prezentu na Wielkanoc. Oto od jakiej kwoty się liczy

Same kwoty dla skarbówki to nie wszystko. Upominek nie może mieć charakteru "reprezentacyjnego" – nie może być wystawny ani służyć za "pokazówkę". Powinien być raczej reklamą firmy, więc dobrze, żeby miał logo lub nazwę firmy.

Dla kogo bez podatku?

Jeśli prezent trafia do osoby fizycznej, która nie jest pracownikiem ani nie łączy jej z firmą żadna umowa cywilnoprawna – i spełnia wspomniane warunki – to wszystko jest OK, nie trzeba płacić podatku.

Ale jeśli prezent dostaje kontrahent prowadzący własną działalność albo twój pracownik – to już inna bajka. W takim wypadku wartość upominku należy doliczyć do jego przychodu. Tak samo będzie z gratisami, które dorzucasz do towarów – w zależności od tego, kto je otrzymuje, może się to wiązać z koniecznością sporządzenia deklaracji podatkowych, takich jak PIT-11 czy PIT-8AR.