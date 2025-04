Koszyczki, zajączki, dekoracje wielkanocne – oferta Biedronki

Wielkanoc kojarzy się z kolorowymi jajkami, wiosennymi ozdobami i oczywiście pełnym koszyczkiem na święconkę. W Biedronce można znaleźć szeroki wybór koszyczków wielkanocnych, które w tym roku dostępne są w cenach zaczynających się od 14,99 zł. Można wybrać zarówno mniejsze modele z ozdobną wyściółką, jak i większe koszyczki wiklinowe, które kosztują od 19,99 zł. To doskonała opcja, by wprowadzić świąteczny klimat w domu, a jednocześnie nie przepłacać.

Dodatkowo, w ofercie Biedronki znajdziesz różne dekoracje, które idealnie pasują do wielkanocnej atmosfery. Barwniki i owijki do jajek, dostępne już za 0,99 zł, pozwolą na przygotowanie pięknych pisanek, a naklejki i ozdoby żelowe (od 2,39 zł) stanowią świetny sposób na urozmaicenie wielkanocnych dekoracji.

Nie zabrakło także zajączków, kurczaczków i innych wesołych symboli w cenach zaczynających się od 6,99 zł. Większe ozdoby, jak zajączki na teleskopowych nogach, dostępne są już od 29,99 zł, co stanowi dobrą okazję, by dodać do swojego domu oryginalną dekorację.