Zapytaliśmy Giertycha, kto z PiS skorzystał z "wielkanocnej amnestii". Lista jest krótka

Roman Giertych niedawno ogłosił "wielkanocną amnestię" dla posłów PiS. Dał im szansę, by przeprosili go ci, którzy krzyczeli "morderca" w jego stronę na posiedzeniu Sejmu. Wtedy on będzie wnioskować o warunkowe umorzenie jego sprawy bez żadnych kar. Kto zdecydował się przeprosić? Postanowiliśmy zapytać mecenasa.