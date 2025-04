– Jestem mamą i pilotem wojskowym. Wiem, co to jest odpowiedzialność i służba – mówi. W dalszej części wypowiedzi podkreśla: – Szymon nie robi polityki dla pieniędzy ani dla sławy. Robi ją, bo wie, że ludzie w Polsce muszą być bezpieczni.

I kontynuuje: – Ja wiem, że zasługują na odważnego, prawego i uczciwego prezydenta. Chcemy bezpiecznego kraju, w którym nasze dzieci będą mogły bezpiecznie dorastać i żyć. To nasz cel.

Kim jest Urszula Brzezińska-Hołownia?

Przypomnijmy, że podczas debaty w TV Republika Szymon Hołownia wspomniał o swojej żonie, gdy padło pytanie o bezpieczeństwo. Jak zaznaczył, dla niego "to kwestia osobista".

– Moja żona właśnie teraz jest w powietrzu, broni granic Polski. Kocham cię, Uleńko. Mam nadzieję, że wrócisz bezpiecznie dziś do domu – do naszych dziewczynek i do mnie – powiedział marszałek Sejmu i lider Polski 2050.