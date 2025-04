W rozmowie Giertych podkreślił, że wydarzenia z 2 kwietnia wpłynęły nie tylko na jego życie polityczne, ale również osobiste. – Chciałbym zapytać posłów PiS , jak według nich czuje się moja 11-letnia córka po tym, jak krzyczeli do mnie 'morderco'? Jak mam wytłumaczyć dziecku, że to tylko cyniczne okrzyki konkurentów politycznych, bo mordercą nie jestem? – mówił poseł KO .

– Chcemy doprowadzić do skazania wszystkich posłów PiS, którzy do Wielkanocy mnie nie przeproszą. Jeżeli nie przeproszą do Wielkanocy, będę zmierzał do ich skazania – zapowiedział mecenas.