Dla osób wierzących smutek po stracie bliskich w wyniku choroby, starości, przemocy lub wypadku miesza się z nadzieją, że śmierć nie jest równoznaczna z nieuchronnym końcem. Znajdują pocieszenie w wyobrażeniach o życiu pozagrobowym, które istnieje nie tylko we współczesnych religiach świata.

Już pierwsi zbieracze i łowcy, Egipcjanie, wikingowie i wiele innych wczesnych kultur niejednokrotnie korzystało z rytuałów pogrzebowych i przedmiotów wyposażenia grobów, aby pożegnać zmarłego i utorować mu drogę do życia pozagrobowego.

Jak zdefiniować śmierć?

Większość ludzi przeraża nie sama śmierć, ale brak wiedzy o tym, co się z nami stanie, gdy umrzemy. Z medycznego punktu widzenia istnieją różne rodzaje śmierci. W przypadku śmierci klinicznej przestaje działać układ sercowo-naczyniowy, ustają puls i oddech, narządy nie są już zaopatrywane w tlen i składniki odżywcze, ale nie ustaje praca mózgu. Dlatego w przypadku śmierci klinicznej nadal możliwa i często skuteczna jest reanimacja poprzez sztuczne oddychanie i masaż serca.

Inaczej jest w przypadku śmierci mózgu, gdy móżdżek i pień mózgu przestają funkcjonować. Chociaż w głębszych warstwach niektóre komórki mózgowe mogą być nadal aktywne, w przypadku śmierci mózgu następuje utrata świadomości. Niemniej jednak pacjenci po śmierci mózgu mogą być sztucznie utrzymywani przy życiu przez długi czas. Niektórzy również reagują na bodźce zewnętrzne, na przykład podczas operacji pobierania narządów i tkanek. Jednak z medycznego punktu widzenia są to jedynie odruchy rdzenia kręgowego, a nie odczuwanie bólu.

Co dzieje się z martwym ciałem?

Początkowo nasze organy mogą przetrwać przez pewien czas bez tlenu i składników odżywczych. Dopiero stopniowo dochodzi do całkowitego zatrzymania podziału komórek, a następnie ich śmierci. Jeśli obumrze zbyt wiele komórek, narządy nie będą w stanie się zregenerować. Najszybciej reaguje mózg, którego komórki umierają po zaledwie trzech do pięciu minut.

Serce może przetrzymać do pół godziny. Jak tylko ustaje krążenie, krew opada i tworzą się "plamy śmierci", które mogą dać ekspertom medycyny sądowej wskazówki co do przyczyny i miejsca zgonu.