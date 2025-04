W Wielki Piątek nie tylko post. Tego katolikom jeszcze nie wypada robić. Fot. MONKPRESS/East News

Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego katolików obowiązuje ścisły post tylko dwa razy w roku: w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek. Obejmuje on nie tylko wstrzemięźliwość od jedzenia mięsa, ale również ograniczenie liczby posiłków do trzech, z czego tylko jeden może być do syta.

"Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post ścisły obowiązują w Środę Popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa" – czytamy w Kodeksie.

Kogo obowiązuje ścisły post?

Wiadomo też, kogo obowiązuje, a kogo nie obowiązuje ścisły post:

nie obowiązuje on wiernych poniżej 14. roku życia wstrzemięźliwość od mięsa powinny zachować osoby od 14. do 60. roku życia ścisły post obowiązuje wiernych od 18. do 60. roku życia

Z obowiązku tego zwolnione są również osoby chore oraz te, które nie mają realnej możliwości decydowania o wyborze posiłków, na przykład korzystające ze zbiorowego żywienia. Choć w pozostałe dni Wielkiego Postu nie obowiązują aż tak surowe zasady, zaleca się unikanie zachowań rozpraszających duchowe przeżywanie tego czasu.

Wielki Post, trwający 40 dni, kończy się w Wielki Czwartek, przed wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej. Wtedy rozpoczyna się Triduum Paschalne – najważniejszy okres w kalendarzu liturgicznym, obejmujący Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania.

Jest ona najstarszym i najważniejszym świętem w Kościele katolickim. W tym roku Wielkanoc przypada 20 kwietnia.

Tych rzeczy nie wypada robić w Wielki Piątek

Oprócz ścisłego postu katolicy powinni również unikać innych zachowań. Kościół zachęca wiernych, by tego dnia powstrzymali się od:

picia alkoholu, urządzania zabaw (w tym również słuchania głośnej muzyki), robienia bardzo dużych zakupów, jedzenia słodyczy, brania udziału w hucznych zabawach.

Wielki Piątek to dzień ciszy, refleksji i modlitwy. Jak podaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: