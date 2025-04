Wystarczy jeden kosmetyk z męskiej półki, a Twoje pisanki będą wyglądać jak z Instagrama. Fot. Pexels/Ksenia Chernaya

Wielka Sobota. W wielu domach pachnie już żurkiem, pieką się mazurki, a kuchnia staje się centrum świątecznego świata. Ale obok gotowania i szykowania koszyczka jest jeszcze jedna rzecz, która wprowadza w wielkanocny nastrój – malowanie pisanek. To tradycja, która łączy pokolenia i potrafi zamienić zwykłe jajko w małe arcydzieło.

Niektórzy trzymają się klasyki – cebulowych łupin, liści i naturalnych barwników. Inni sięgają po kolorowe pisaki, naklejki i brokat. Ale jest też sposób, który nie wymaga ani talentu plastycznego, ani długich przygotowań. Za to efekt… jak z galerii sztuki. I wystarczy jeden, bardzo niepozorny przedmiot z męskiej części łazienki.

Marmurkowe pisanki bez wysiłku

Jeśli jeszcze nie próbowaliście pisanek malowanych… pianką do golenia – to dziś jest idealny moment. Ten trik nie tylko daje spektakularny efekt, ale i świetnie angażuje najmłodszych. Działa trochę jak kolorowy eksperyment i trochę jak terapia artystyczna. I – co najważniejsze – daje szybki, piękny rezultat.

Pisanki marmurkowe. Czego potrzebujesz?

ugotowanych na twardo jajek (najlepiej białych), pianki do golenia (zwykła, klasyczna, żadna żelowa), barwników spożywczych w płynie, octu, wody, płaskiego naczynia (np. blachy do pieczenia), patyczków do szaszłyków, ręczników papierowych, i... odrobiny luzu!

Jak zrobić marmurkowe pisanki krok po kroku?

Przygotowanie jajek:

Ugotuj jajka na twardo, ostudź i namocz w occie przez około 15 minut – to pozwoli barwnikowi lepiej wniknąć w skorupkę. Osusz je dokładnie.

Magiczna pianka:

Do naczynia wyciśnij grubą warstwę pianki do golenia. Równomiernie ją rozprowadź. Na wierzch nakrop różnokolorowe barwniki i rozprowadź je patyczkiem, tworząc kolorowe fale i wzory.

Kolorowanie:

Włóż jajka (najlepiej w rękawiczkach) i delikatnie obtaczaj w piankowej mieszance. Gdy całe będą pokryte, odłóż na papierowy ręcznik i zostaw na 20 minut. Nie usuwaj pianki wcześniej – barwnik musi się "wgryźć".

Finał:

Po wyschnięciu opłucz jajka w wodzie lub delikatnie przetrzyj ręcznikiem. Gotowe!