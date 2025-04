Jajka na Wielkanoc – 6 sposobów na malowanie bez chemii Fot. 123 rf/zdjęcie seryjne

6 sposobów na naturalne pomalowanie jajek na Wielkanoc. Potem zjesz bez obaw

1. Cebula – brązowo-złoty klasyk

Jeśli marzysz o ciepłych, brązowo-złotych odcieniach, sięgnij po łupiny z cebuli. To sposób, który znały już nasze babcie. Wystarczy ugotować jajka w wodzie z dużą ilością cebulowych skórek – im więcej łupin, tym intensywniejszy kolor. Możesz także owinąć jajko łupinami, dodać odrobinę octu i zawinąć w gazę – dzięki temu zyskasz ciekawe, marmurkowe wzory.

Wskazówki, by farbowanie było udane:

Ocet to klucz – zawsze dodawaj go do wywaru (ok. 1 łyżka na szklankę wody), bo utrwala kolor. Najlepsze są jajka z jasną skorupką , wtedy barwniki mają lepsze pole do popisu. Nie śpiesz się – im dłużej jajka leżą w barwniku, tym bardziej intensywny efekt. Pomalowane jajka możesz delikatnie przetrzeć olejem (np. rzepakowym lub słonecznikowym), by nabrały ładnego połysku.

2. Kurkuma – słońce na talerzu

Chcesz, by twoje pisanki miały radosny, żółty kolor? Postaw na kurkumę. Do garnka z wodą dodaj 2-3 łyżki przyprawy, trochę octu i gotuj jajka przez kilkanaście minut. (Możesz też wymoczyć w wodzie z kurkumą surowe jajka w skorupkach). Kurkuma farbuje bardzo skutecznie, a jej złocisty odcień doskonale wpisuje się w wielkanocny klimat.

3. Czerwona kapusta – niebieski z natury

Choć nazwa mówi co innego, czerwona kapusta daje… piękny niebieski kolor. Posiekaj kapustę, zalej ją wodą, dodaj ocet i gotuj przez 30–40 minut. Po odcedzeniu zamocz w wywarze ugotowane jajka – najlepiej zostawić je na kilka godzin lub nawet na całą noc w lodówce. Efekt? Zaskakujący – od delikatnego błękitu po głęboki granat.

4. Buraki – róż i bordo

Naturalna barwa buraka to kolejna propozycja dla fanów intensywnych, ciepłych kolorów. Pokrojone buraki ugotuj w wodzie z dodatkiem octu, a następnie zamocz w niej jajka. Jeśli zostawisz je na dłużej, uzyskasz głęboką, niemal winno-czerwoną barwę. To kolor miłości, życia i – oczywiście – Wielkanocy.

5. Jagody i borówki – fiolety w roli głównej

Masz w zamrażarce jagody? Świetnie! Gotując je w wodzie z dodatkiem octu, otrzymasz naturalny barwnik o fioletowym odcieniu. Zalej nim jajka i pozwól im się spokojnie zafarbować. Fioletowe pisanki prezentują się oryginalnie i elegancko, zwłaszcza w połączeniu z bielą i zielenią.

6. Zaparzona herbata lub kawa – styl vintage

Herbata i kawa mogą nadać jajkom lekko przydymiony, klasyczny odcień – od beżowego po jasnobrązowy. Im mocniejszy napar, tym ciemniejszy kolor skorupki. Efekt przypomina delikatne sepia i pasuje do rustykalnych, naturalnych dekoracji wielkanocnych.

Naturalne wzorki na jajkach – da się!

Chcesz, żeby twoje pisanki były nie tylko kolorowe, ale też miały dekoracyjne wzory? Jest na to genialnie prosty sposób – wykorzystaj liście i kwiaty!