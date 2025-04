Dla mnie Wielkanoc to przede wszystkim zapachy, które unoszą się w domu. W powietrzu czuć nie tylko zapach wysprzątanego na wiosnę mieszkania, ale przede wszystkim aromaty, które towarzyszą przygotowaniom do świąt.

Pachnie pieczonym ciastem – mazurkiem, w którym czuć intensywność ciemnego kakao, a także sernikiem, który jest u nas obowiązkowy. W tle unosi się zapach kiełbasy, pieczonego schabu ze śliwką i tartego ręcznie na balkonie chrzanu, którego zapach przebija się przez zamknięte drzwi. Te aromaty zawsze mieszają się ze sobą, budując niezapomnianą atmosferę. I choć tak się utarło, że to moja mama przygotowuje większość potraw i ciast, to jednak jest jedna potrawa, którą robi mój tata – to zupa wielkanocna, która co roku zaskakuje nas wszystkich swoją wyjątkowością. Zwłaszcza że zawiera składnik, którego nikt się w niej nie spodziewa.