Tak poznasz, że jajko jest już zepsute. Trik od babci nie tylko na Wielkanoc

Jak poznać, że jajko jest świeże? Mam dla was trik mojej babci przekazywany z pokolenia na pokolenie, który potrafi rozwiać wszelkie wątpliwości. A najlepsze jest w nim to, że wcale nie trzeba rozbijać skorupki! Więc jest idealny na Wielkanoc, gdy chcemy mieć pewność, że jajka, które trafią do koszyczka czy gotowania, na pewno są dobre.