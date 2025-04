Tamara Arciuch to polska aktorka, którą widzowie cenią między innymi za role w serialach "Niania", "M jak miłość", "Ojciec Mateusz", a także w filmach "Wesele", "Mniejsze zło" czy "Lincz". Popularność zdobyła również dzięki udziałowi w programach "Taniec z gwiazdami" czy "Twoja twarz brzmi znajomo".

Prywatnie 50-latka jest związana z Bartłomiej Kasprzykowskim, również aktorem, którego poznała w 2008 roku na planie serialu "Halo Hans!". Para ma dwoje dzieci: Michała i Nadię, jednak nie są to jedyne dzieci aktorki. Wcześniej Arciuch była związana z Bernardem Szycem, a ich małżeństwo zakończyło się rozwodem. Jego owocem jest Krzysztof Szyc, który urodził się w 1999 roku.

Syn Tamary Arciuch skończył 26 lat. Aktorka pochwaliła się jego zdjęciem na Instagramie

"To Krzyś...?" – zapytała zdziwiona Agnieszka Dygant, koleżanka Tamary Arciuch z "Niani", na co aktorka odpowiedziała: "No, nie da się ukryć. Facet w sile wieku".