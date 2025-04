69. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Bazylei po ubiegłorocznym zwycięstwie Nemo z utworem "The Code". Półfinały wyznaczono na 13 maja i 15 maja, a wielki finał wystartuje w sobotni wieczór – 17 maja. W tegorocznej edycji weźmie udział 37 państwa, w tym Polska.

Justyna Steczkowska po 30 latach wróci na eurowizyjną scenę. Gwiazda zaprezentuje w Szwajcarii utwór pt. "Gaja" . Ostatnie tygodnie spędza na intensywnych przygotowaniach do swojego show. Jeszcze niedawno wideo z jej występu na polskich preselekcjach cieszyło się ogromnym zainteresowaniem na oficjalny profil Eurovision Song Contest na YouTube. Biło rekordy popularności i było pierwsze w rankingu, ukazującym popularność utworów reprezentantów poszczególnych państw.

Steczkowska w eurowizyjnym rankingu popularności

Choć Steczkowska w zestawieniu za luty była pierwsza, to w marcu znalazła się już poza najpopularniejsza dziesiątką, na jedenastej pozycji. Warto jednak dodać, że to niekoniecznie jest powód do zmartwień. Na podium comiesięcznych rankingów trafiają zazwyczaj te piosenki, które miały w ostatnim czasie swoje premiery.