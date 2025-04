Wielka Sobota to dzień, który wielu Polakom mija w ferworze ostatnich przygotowań. Zakupy, gotowanie, sprzątanie – wszystko to musi zmieścić się w kilku godzinach. Dla katolików nieodłącznym elementem tego dnia jest święcenie pokarmów – tradycja znana w Polsce od XIV wieku.

Choć kościoły od rana organizują obrzęd, to w wielu parafiach kończy się on już około godziny 15:00–16:00. To problem dla tych, którzy tego dnia pracują: lekarzy, strażaków, dziennikarzy, weterynarzy czy zawodowych kierowców.