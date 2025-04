Fot. IMAGO/Andreas Gora/Imago Stock and People/East News

"Uprzejmościami pod adresem Niemiec nie zdobywa się punktów w kampanii wyborczej w Polsce. Premier Donald Tusk podziela co prawda niektóre polityczne poglądy desygnowanego na kanclerza Friedricha Merza, ale skrajnie prawicowe polskie partie nadal podsycają resentymenty wobec zachodniego sąsiada" – pisze Viktoria Grossman w komentarzu opublikowanym w weekendowym wydaniu "Sueddeutsche Zeitung".

Odnosząc się do pożegnalnej wizyty kanclerza Olafa Scholza u premiera Tuska w środę (16.04.2025) w Warszawie , autorka pisze, że "niemal nikt jej nie zauważył". Grossmann zwróciła uwagę, że brak było obsługi prasowej i nie zorganizowano konferencji z dziennikarzami.

Polacy czekają na nowy niemiecki rząd

"Wygląda na to, że możliwy będzie nowy dobry początek" – oceniła autorka, korespondenta "SZ" w Warszawie. Jak pisze, Polska oczekuje od Niemiec większej determinacji w polityce obronnej i wsparcia w działaniach na rzecz uszczelnienia granicy wschodniej. Szczegóły nie są znane, ponieważ Tusk odrzuca kompromis azylowy wypracowany przez Unię Europejską . W dodatku, Polskę bardzo irytują wprowadzone przez Niemcy kontrole graniczne. Tusk nazywa je "nieakceptowalnymi".

Nikt nie chce do Berlina

Jak bardzo Tusk będzie chciał się spotkać z Merzem? – zastanawia się autorka. Przypomina, że w Polsce toczy się kampania przed wyborami prezydenckimi. Dobre relacje z Niemcami mogą być przyczyną porażki, co można było obserwować podczas debaty telewizyjnej w końskich. „Odpowiedź na pytanie, dokąd miałaby prowadzić pierwsza podróż zagraniczna kandydatów, mówi wszystko: nikt nie chce do Berlina” – czytamy w „SZ”. Do Kijowa też nie – dodaje autorka.