– Pojawiły się nowe obawy, osobiste obawy, dotyczące pokoju – przyznał Willi van Ooyen. Jako przykład podał debatę na temat obowiązkowej służby wojskowej i dozbrojenia Bundeswehry. To przyciąga do marszów uwagę zwłaszcza młodych ludzi.

Organizatorzy nie mają jeszcze żadnych informacji na temat liczby uczestników marszów wilkanocnych. Według van Ooyena 4500 osób wzięło udział w Stuttgarcie i 1500 w Kassel. –Tegoroczne marsze wielkanocne są szczególnie adresowane do nowego rządu i domagają się, aby Niemcy były zdolne do pokoju zamiast wojny – wyjaśnił Kristian Golla z organizacji Netzwerk Friedenskooperative, która koordynuje marsze.

Jest on zdania, że "zamiast zaciągać nowe długi i wydawać dziesiątki miliardów euro na zbrojenia, potrzebne są traktaty rozbrojeniowe i inteligentna dyplomacja".

Wspólna architektura bezpieczeństwa

W ten sposób należy również doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie , domagał się Golla. Należy pracować „nad wspólną architekturą bezpieczeństwa w Europie, która zagwarantuje pokój dla Ukrainy i w perspektywie długoterminowej obejmie Rosję”.

Jak wyjaśniło Biuro Marszu Wielkanocnego we Frankfurcie nad Menem, ruch pokojowy marszami wielkanocnymi daje do zrozumienia, że odrzuca „obsesyjne myślenie propagandy wojennej, groźby wojny i same wojny”. Ruch podtrzymuje swoją wizję świata bez broni nuklearnej, zdemilitaryzowanej Europy opartej na porozumieniu międzynarodowym oraz „Niemiec, z których ziemi nie wychodzi wojna, lecz pokój”.