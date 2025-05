Audi Q4 e-tron i Sportback: Kompaktowe wymiary, duża przestrzeń

Audi Q4 e-tron oraz Audi Q4 e-tron Sportback charakteryzują się kompaktowymi wymiarami typowymi dla segmentu, co ułatwia poruszanie się w warunkach miejskich. Długość obu wersji wynosi 4588 mm, szerokość 1865 mm (bez lusterek), a rozstaw osi to 2764 mm, co przekłada się na zaskakująco przestronne wnętrze jak na tę klasę pojazdów. Wysokość Q4 e-tron to 1632 mm, natomiast Q4 e-tron Sportback jest nieco niższy – 1614 mm ze względu na opadającą linię dachu.