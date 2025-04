Pogoda na Wielkanoc. Świąteczna niedziela pogodna i słoneczna

W Niedzielę Wielkanocną pogoda dopisze – niemal w całej Polsce będzie pogodnie, ciepło i bez zachmurzeń. Tylko na północnym wschodzie będzie bardziej pochmurno – na północnym wschodzie. To tam przewidywany jest słaby, przelotny deszcz, ale w pozostałych częściach Polski na szczęście padać nie będzie.

"Temperatura maksymalna od 11 stopni Celsjusza nad morzem do 24 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni tylko nad samym morzem z kierunków północnych" – czytamy w komunikacie IMGW na Niedzielę Wielkanocną.

W Trójmieście więcej chmur i przejaśnienia – rano możliwa lekka mżawka. Termometry pokażą 17 stopni Celsjusza. Z kolei Poznań czeka słoneczna i sucha Wielkanoc , z temperaturą dochodzącą do 21 stopni Celsjusza. Wrocław może liczyć na pełne słońce i nawet 23 stopnie, a w Krakowie również bardzo ciepło i pogodnie – do 22 stopni.

Jak podkreśla TVN Meteo, w całym kraju dominować będą korzystne warunki biometeorologiczne, z wyjątkiem regionów północno-zachodnich i zachodnich, gdzie będą one neutralne.

Pogoda na Poniedziałek Wielkanocny

W Poniedziałek Wielkanocny aura pozostanie łaskawa. Nadal dominować będzie słońce, choć na północnym wschodzie i w górach możliwe są przelotne opady. Temperatury będą bardzo podobne – od 16 stopni Celsjusza na północy do 24 st. C w centrum i na południu. Najchłodniej – tradycyjnie – nad morzem i na Podhalu, gdzie termometry mogą pokazać tylko 8–13 stopni, a lokalnie nawet około 5 st. C.