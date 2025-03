Odstawcie samochody do myjni. Kierowcy powinni bać się "krwawego deszczu"

Od niedzieli do czwartku kierowcy trzymający auta "pod chmurką" oraz alergicy będą mieli trudne życie. I nie będzie to do końca wina budzącej się do życia przyrody. Problemy będą związane z pyłem znad Sahary.