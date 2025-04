Pogoda na długi weekend majowy 2025. W tych rejonach będzie najcieplej.

W 2025 roku 1 maja (czwartek) i 3 maja (sobota) to dni ustawowo wolne od pracy. Jeśli ktoś zdecyduje się wziąć wolne 2 maja (piątek), zyska cztery dni odpoczynku z rzędu. W niektórych firmach możliwe jest odebranie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

Według danych IMGW , przełom kwietnia i maja (od 28 kwietnia do 4 maja) zapowiada się jako ciepły. Przewidywana temperatura maksymalna w większości regionów kraju wyniesie od 12 do 16°C.

Na zachodzie Polski, m.in. w Szczecinie, Zielonej Górze i Wrocławiu, w czasie majówki prognozuje się temperatury od 15 do 16°C. Warunki atmosferyczne powinny sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu.

W centralnej części kraju, w rejonie Warszawy i Łodzi, również spodziewane są temperatury 15–16°C. Zapowiada się jednak, że noce będą chłodniejsze. Nieco niższe temperatury prognozowane są na wschodzie kraju – termometry wskażą tam od 14 do 15°C.

Na południu kraju, w rejonie Krakowa i Rzeszowa , prognozowane temperatury będą się wahać od 12 do 15°C. Najchłodniej zapowiada się w południowo-wschodniej części regionu, gdzie maksymalna temperatura może wynieść około 12°C.

Z kolei na północy Polski termometry pokażą od 14 do 15°C. Nad morzem może być dodatkowo wietrznie, jednak nie powinno to przeszkodzić w aktywnościach na świeżym powietrzu. Pamiętajmy, że jest to prognoza długoterminowa, w międzyczasie wszystko może się zmienić.