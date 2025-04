W drugiej dekadzie kwietnia Polska zacznie wychodzić z głębokiego ochłodzenia, które trwa u nas mniej więcej od 5 kwietnia. Prognoza pogody długoterminowa wskazuje jednak, że do końca miesiąca czekają nas duże wahania temperatury, a także deszcze czy burze – podają Fani Pogody . Na razie cieplejsze ubrania będą niezbędne przynajmniej do weekendu (12-13 kwietnia). Jak pokazują nowe modele pogodowe, pod koniec weekendu temperatura będzie szybko rosnąć.

Pogoda na przyszły tydzień. Gwałtowne ocieplenie

Czekają nas wtedy najwyższe temperatury w tym roku, bo nawet dochodzące do 25-26 stopni. Wiosna termiczna objawi się w pełnej krasie. Średnia temperatura może być nawet charakterystyczna dla lata termicznego, głównie w dniach 14-17 kwietnia. Takie warunki pogodowe nie utrzymają się jednak do końca miesiąca.

Pogoda na Wielkanoc. Spadnie deszcz, będą wahania temperatury

Prawdopodobnie w święta napłynie chłodniejsze powietrze, co wywoła spadek temperatur, częstsze opady i burze. Nic jednak nie wskazuje na to, by było to takie ochłodzenie, jak w ostatnich dniach.