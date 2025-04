Przez długi czas nie było pewne , czy stan zdrowia mu na to pozwoli: 88-letni Franciszek , przechodzący rekonwalescencję po ciężkiej chorobie, pojawił się w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego na balkonie Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie i udzielił błogosławieństwa „Urbi et Orbi”, czyli miastu i światu. Tysiące wiernych na Placu św. Piotra powitało papieża oklaskami. Franciszek, który pojawił się bez rurki dostarczającej tlen życzył chrześcijanom wesołych Świąt Wielkanocnych. Nie wygłosił swojego orędzia wielkanocnego osobiście. Odczytał je arcybiskup Diego Giovanni Ravelli.

„Nie może być pokoju bez prawdziwego rozbrojenia! Prawo każdego narodu do zapewnienia sobie obrony nie może prowadzić do powszechnego wyścigu zbrojeń” – podkreślił Franciszek w orędziu wielkanocnym. I dodał że „broń pokoju” jest tą, która buduje przyszłość zamiast siać śmierć.

Solidarność z ofiarami konfliktów

Zwrócił się do ofiar kilku konfliktów zbrojnych na całym świecie, a w szczególności wojny między Izraelem a Hamasem. „Jestem blisko z cierpiącymi chrześcijanami w Palestynie i Izraelu, a także z całym narodem izraelskim i palestyńskim – napisał, dodając, że myślami jest „szczególnie ze wspólnotą chrześcijańską w Strefie Gazy , gdzie straszliwy konflikt nadal przynosi śmierć i zniszczenie oraz powoduje dramatyczną i niegodną sytuację humanitarną”. Papież wyraził też zaniepokojenie „nasilaniem się klimatu antysemityzmu, który rozprzestrzenia się na całym świecie”.

„Niech światło pokoju promieniuje na cały świat”

Krótkiego błogosławieństwa „Urbi et Orbi”papież udzielił samodzielnie, ale mówił słabym głosem. Ze względu na zagrażającą życiu papieża chorobę układu oddechowego i jego długą hospitalizację, do samego końca wątpliwe było, czy Franciszek weźmie udział w uroczystościach wielkanocnych. Nie wziął on udziału w tradycyjnej procesji Drogi Krzyżowej w Rzymie w Wielki Piątek.