Co się dzieje z ciałem papieża po śmierci?

Kamerling odwiedza ciało papieża i – zgodnie z tradycją – trzykrotnie wymawia jego imię, próbując symbolicznie go "obudzić". Następnie delikatnie uderza w jego czoło srebrnym młoteczkiem – by potwierdzić śmierć.

Apartamenty papieskie zostają zamknięte i opieczętowane. Nikt nie może do nich wejść aż do czasu wyboru nowego papieża. Od tego momentu to właśnie kamerling zarządza dobrami Watykanu, a Kolegium Kardynałów rozpoczyna przygotowania do konklawe.