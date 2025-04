O której zmarł papież Franciszek? Watykan opublikował oficjalny komunikat

Kiedy pogrzeb papieża Franciszka i konklawe? Nową głowę Kościoła poznamy najpewniej w maju

Dlaczego od momentu śmierci papieża do podania oficjalnej informacji minęło tak wiele czasu? Najpewniej było to związane z odpowiednimi procedurami i wezwaniem lekarzy. W tym czasie prawdopodobnie została zniszczona także pieczęć papieska, aby nikt nie mógł podrobić żadnych dokumentów po jego śmierci.

W najbliższych dniach w Watykanie zostaną uruchomione kolejne procedury. Dowodzenie w Stolicy Apostolskiej już teraz przejęło Kolegium Kardynałów. To ono wyznaczy datę konklawe. To jednak powinno odbyć się od 15 do 20 dni od śmierci papieża. Oznacza to, że do głosowania najpewniej dojdzie między 6 a 11 maja.