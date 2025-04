Franciszek przybył do Polski w lipcu 2016 r., by spotkać się z młodymi ludźmi z całego świata na Światowych Dniach Młodzieży. Już od początku pielgrzymki zaskakiwał: na spotkanie z pielgrzymami na krakowskich Błoniach przyjechał… tramwajem! Takie gesty, nawiązujące do jego skromnego stylu życia, budziły w wiernych ogromne emocje i sympatię.