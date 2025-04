Sklep Społem w Kwidzynie ma inteligentne wózki. Dzięki temu może być otwarty w niedziele

Po drugie: wprowadził inteligentne wózki, które same skanują wkładane do nich produkty. Klienci potem idą z nimi do samoobsługowego stanowiska płatniczego, które przypominają kioski w McDonald 's, gdzie płaci się za zakupy.

Społem Kwidzyn zamierza wdrożyć to rozwiązanie także w innych sklepach np. w Gniewnie. Z kolei polska firma, która produkuje inteligentne wózki (ZeroQs) już podpisała nową umowę z inną dużą siecią handlową, ale na razie nie zdradza nazwy. Co ciekawe: wynalazek nie powstał do omijania zakazów (ale np. do zmniejszenia kolejek), ale właśnie dzięki niemu może podbić rynek.