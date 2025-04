Produkcja " Dwóch papieży " miała swoją premierę w 2019 roku. Reżyserem tego obrazu został Fernando Meirelles – brazylijski reżyser nominowany do Oscara za "Miasto Boga". Film wyprodukowano dla platformy Netflix . Choć ostatecznie fabuła jest fikcją, to pewne wydarzenia i oczywiście osoby zostały zaczerpnięte z prawdziwego życia.

"W 2012 roku, kardynał Jorge Bergoglio, rozczarowany kierunkiem, w którym zmierza Kościół katolicki, prosi papieża Benedykta XVI, by pozwolił mu odejść na emeryturę. Wówczas zmagający się ze skandalem i nękany wątpliwościami papież wzywa swojego najsurowszego krytyka i przyszłego następcę do Rzymu" – czytamy na początku opisu fabuły.

Jonathan Pryce zagrał papieża Franciszka. Jest do niego bardzo podobny

Wiele osób zwracało też uwagę na podobieństwo aktora i papieża Franciszka. – Mam wrażenie, że przygotowywałem się do tej roli przez całe swoje życie. Albo ja jestem podobny do niego, albo on do mnie – żartował przed laty w rozmowie z People.