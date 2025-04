Takie miały być ostatnie słowa papieża Franciszka

Tym człowiekiem jest Massimiliano Strappetti, 52-letni osobisty pielęgniarz papieża. To właśnie on przekazał redakcji Vatican News ostatnie słowa Franciszka, w artykule opisującym wzruszające chwile tuż przed jego śmiercią.

– Dziękuję, że zabrałeś mnie na plac – miał powiedzieć papież do Strappettiego, który z oddaniem i troską czuwał nad nim w tygodniach ciężkiej choroby. Chodzi tutaj o plac Świętego Piotra i okolice. Franciszek objechał te miejsca w Wielkanoc i pozdrowił wiernych.

Jak sam Franciszek kiedyś wyznał – a jak przypomina Vatican News – to właśnie Strappetti "uratował mu życie, sugerując operację jelita grubego". Z wdzięczności i zaufania papież w 2021 roku powierzył mu niezwykłą funkcję osobistego asystenta medycznego – decyzję bez precedensu w historii Watykanu , która wymagała specjalnej, formalnej umowy.

Przypomnijmy, że Watykan poinformował we wtorek, że pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się w sobotę 26 kwietnia o godzinie 10. Ojciec Święty zmarł w Poniedziałek Wielkanocny (21 kwietnia) w wieku 88 lat.

Pogrzeb papieża obędzie się w sobotę

Watykan opublikował także testament papieża Franciszka. Wyraził on życzenie, by zostać pochowany w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. W dokumencie zaznaczył, by jego grób był "prosty, bez szczególnego zdobienia i z jedynym napisem: Franciscus".