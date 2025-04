"W związku z ogłoszeniem przez Pana Prezydenta żałoby warszawskie obchody 1000-lecia Korony Polskiej, w tym koncert i pokaz dronów, odbędą się w najbliższą niedzielę, a nie, jak planowano, w sobotę. Do zobaczenia!" – poinformował we wtorek w serwisie X premier Donald Tusk .

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Wojciech Kolarski poinformował wcześniej we wtorek, że w związku ze śmiercią Ojca Św. prezydent podjął decyzję, aby dzień pogrzebu – 26 kwietnia – uczynić dniem żałoby narodowej. Prezydent wraz z małżonką wezmą także udział w pogrzebie papieża.

Uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka odbędą się na Placu Świętego Piotra. Przypomnijmy, że równolegle trwają też przygotowania do konklawe , które – według doniesień medialnych – rozpocznie się między 5 a 10 maja.

Pogrzeb papieża odbędzie się w sobotę, trwają już przygotowania do konklawe

Decyzja ta zapadła podczas dzisiejszej kongregacji kardynałów . Przekazano również, że ciało Franciszka zostanie przewiezione do Bazyliki Świętego Piotra w środę o godzinie 9:00 czasu miejscowego, o czym wcześniej donosiły media. Stamtąd, trumna zostanie przeniesiona do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zgodnie z wolą Ojca Świętego odbędzie się pochówek.

Watykan opublikował testament papieża Franciszka. Wyraził on życzenie, by zostać pochowany w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. W dokumencie zaznaczył, by jego grób był "prosty, bez szczególnego zdobienia i z jedynym napisem: Franciscus".