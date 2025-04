– Czasy były różne, drodzy Państwo. Kiedyś byliśmy na dorobku, dzisiaj na szczęście jesteśmy jednym z bogatszych państw Unii Europejskiej i stać nas na to, żeby inwestować we własny przemysł – mówił we wtorek w Częstochowie kandydat na prezydenta z ramienia KO Rafał Trzaskowski .

Trzaskowski: Nie potrzeba nam państwa na wzór ukraiński sprzed lat

– Stać nas na to, aby wspierać naszych przedsiębiorców. I dzisiaj dokładnie to musimy robić. Dlatego, że jeżeli chcemy być bezpieczni, to musimy stać się samowystarczalni. I musimy być gotowi do tego, żeby podejmować decyzje, które zapewnią nam samowystarczalność, które zapewnią nam siłę, i które zapewnią nam bezpieczeństwo – tłumaczył polityk.