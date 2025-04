Debaty prezydenckie stały się jednym z kluczowych elementów tegorocznej kampanii wyborczej, a po trzech spotkaniach sytuacja na scenie politycznej nabrała rumieńców. Choć do wyborów prezydenckich pozostało już mniej niż miesiąc, to wciąż wiele może się zmienić – czasami wystarczy jedno udane wystąpienie, by zyskać nowych zwolenników.