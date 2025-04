"Praca i pokora to jedyna droga do zwycięstwa! Zgodnie z planem kończymy trzeci etap kampanii i po Świętach zaczynamy kolejny" – napisał na X Paweł Szefernaker, szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Co to oznacza w praktyce? Polska Agencja Prasowa zapytała o to sztabowców szefa IPN.