Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w dniach 13–16 maja złoży oficjalną wizytę na Bliskim Wschodzie. W jej ramach zaplanowano przystanki w trzech krajach arabskich i muzułmańskich: w Arabii Saudyjskiej, Katarze oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Będzie to jego pierwsza podróż zagraniczna w obecnej kadencji, mająca na celu zacieśnienie relacji z kluczowymi partnerami USA w regionie.

Pierwsza polityczna podróż zagraniczna Trumpa

Program nuklearny Iranu od lat pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów na arenie międzynarodowej. Teheran utrzymuje, że jego działania mają charakter pokojowy, jednak wiele państw Zachodu, z USA i Izraelem na czele, obawia się, że Iran dąży do zdobycia broni jądrowej.

Wizyta prezydenta USA wpisuje się również w szerszy plan odbudowy pozycji Ameryki w regionie oraz wzmocnienia sojuszy, które przez ostatnie lata ulegały zmianom. Analitycy zwracają uwagę, że może to być moment kluczowy dla kształtowania nowej architektury bezpieczeństwa w tej części świata.

Trump wybiera się także na pogrzeb papieża Franciszka

Wcześniej – w najbliższy piątek – Trump wyruszy do Rzymu, aby wziąć udział w pogrzebie papieża Franciszka. Wróci do USA w sobotę wieczorem, o czym poinformowała we wtorek rzeczniczka Białego Domu.