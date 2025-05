Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen z 15,4 proc. według exit poll nie uzyskał wymaganego poparcia, żeby dostać się do II tury wyborów. Oznacza to, że o głosy jego wyborców będą walczyć wymienieni wyżej dwaj politycy – jeden z Koalicji Obywatelskiej, drugi popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

W kontekście frekwencji podczas pierwszej tury (18 maja), Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o godzinie 17:00, że do urn udało się 50,69 proc. uprawnionych do głosowania. Natomiast według sondażu exit poll, całkowita frekwencja w tym dniu wyniosła 66,8 proc. W 2020 roku było to 64,5 proc.