Szef PKW przekazał, że najwyższą frekwencję na godzinę 17, odnotowano w woj. mazowieckim: 54,97 proc. Drugie miejsce należy do Małopolski (52,89 proc), a tuż za nią znalazło się woj. pomorskie z wynikiem 52,04 proc. Natomiast najniższą frekwencję do godziny 17 odnotowano w woj. opolskim: 43,22 proc. Dalej jest woj. lubuskie (46,84 proc.) oraz woj. warmińsko-mazurskie (47,86 proc.).

Przypomnijmy, że Marciniak wcześniej poinformował, iż do godziny 12 w niedzielę wydano karty do głosowania 5 739 537 osób uprawnionych do głosowania. To 20,28 proc. całej liczby osób uprawnionych do udziału w wyborach.