Ankietowani zostali zapytani, na kogo zamierzają głosować w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Największym poparciem cieszy się Rafał Trzaskowski , na którego zagłosowałoby 31,5 proc. respondentów. Oznacza to niewielki spadek w porównaniu do badania sprzed miesiąca, gdzie uzyskał 32 proc.

Karol Nawrocki w najnowszym sondażu zdobył 20 proc. poparcia, co stanowi wzrost o 0,5 pkt proc. względem marca. Jeszcze niedawno jego pozycja jako drugiego kandydata była zagrożona przez Sławomira Mentzena .

Największa zmiana dotyczy właśnie kandydata Konfederacji, który zanotował spadek poparcia. W marcu mógł liczyć na niemal 19 proc. głosów, co dawało mu realną szansę na wejście do drugiej tury. Obecnie jego poparcie wśród ankietowanych wynosi 14,7 proc. badanych.

Mentzen traci poparcie wśród młodych

Sławomir Mentzen do tej pory cieszył się dużym poparciem wśród młodych wyborców. W marcu w grupie wiekowej 18-29 lat zyskał 46 proc. głosów. Według najnowszego sondażu, uzyskał 27 proc. poparcia, co stanowi spadek o 19 pkt proc. Chęć oddania na niego głosu deklaruje co czwarty ankietowany z tego przedziału wiekowego.