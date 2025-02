Przelicznik czasu i temperatury z piekarnika na air fryera to niezwykle przydatna rzecz. Przyda się każdemu, kto ma to urządzenie Fot. Deposit/East News, Little DIY / Facebook

Beztłuszczowa frytkownica zwana też bardziej ogólnie air fryerem (lub airfryerem) to na dobrą sprawę mniejsza wersja piekarnika z termoobiegiem. Po co go więc kupować? Nadaje się idealnie do przygotowania mniejszych potraw i obiadów dla 1, 2 lub więcej osób, ale da się w nim np. upiec kurczaka, a nawet pączki.

Jest mniejszy, więc ogólnie pobiera mniej prądu i nie trzeba go dużo wcześniej nagrzewać jak tradycyjnego piekarnika. Grzałka, jeśli air fryer ma oczywiście dużą moc, zaczyna działać na pełnych obrotach w parę chwil. Skraca się więc czas całego gotowania. Do tego ma mniejszą powierzchnię do nagrzewania, więc same potrawy też są przyrządzane szybciej.

Nie zrobimy jednak w nim na raz wielkiego obiadu dla trzypokoleniowej rodziny, jak w normalnym piekarniku, bo nie pomieści aż tyle jedzenia i składników jak brytfanna (choć są też na rynku urządzenia z dużymi koszami/szufladami) czy inne naczynia. Trzeba przygotowywać go wtedy partiami, ale dla chcącego nic trudnego.

Jednak na co dzień wygodniej i opłacalniej wychodzi używanie air fryera, nie tylko do frytek, ale i podgrzewania potraw, gotowania warzyw czy grillowania mięsa i wielu innych rzeczy. Przepisów do air fryera w sieci jest pełno.

Wiele osób ma jednak swoje, sprawdzone receptury, a także np. kupując mrożonki lub "gotowce", na opakowaniu jest podawany czas i temperatura dla zwykłych piekarników (aczkolwiek to też się zmienia i już widziałem frytki z danymi właśnie dla air fryera).

Jaki czas i temperaturę ustawić w air fryerze, by przepis się udał? Przelicznik z piekarnika

Na pewno wiemy, że trzeba wszystko robić krócej, a także ustawiać niższą temperaturę niż w przypadku piekarnika, bo jedzenie może się przypalić lub zbyt wysuszyć. W urządzenia są wbudowane programy gotowania, ale najczęściej będziemy chcieli ustawić te liczby ręcznie.

Pytanie tylko, czym się kierować? Poniższa tabelka ze strony littleshine.com może być niezłą wskazówką.

Naturalnie w kolumnie z temperaturami piekarnika (oven) kierujmy nasz wzrok na stopnie Celsjusza, a nie Fahrenheita (chyba że sprowadziliśmy air fryera z USA). Poniżej przepisałem te wartości wyżej, a także pominąłem nieprzydatną nam jednostkę.

Reklama.

Przelicznik czasu pieczenia w pierniku na air fryera:

Piekarnik 5 minut -> Air fryer 4 minuty Piekarnik 10 minut -> Air fryer 8 minut Piekarnik 15 minut -> Air fryer 12 minut Piekarnik 20 minut -> Air fryer 15 minut Piekarnik 25 minut -> Air fryer 20 minut Piekarnik 30 minut -> Air fryer 24 minuty Piekarnik 35 minut -> Air fryer 28 minut Piekarnik 40 minut -> Air fryer 32 minuty Piekarnik 45 minut -> Air fryer 36 minut Piekarnik 50 minut -> Air fryer 40 minut Piekarnik 55 minut -> Air fryer 44 minuty Piekarnik 60 minut -> Air fryer 48 minut

Przelicznik temperatur piekarnika na air fryera:

Piekarnik 95°C -> Air fryer 80°C Piekarnik 110°C -> Air fryer 95°C Piekarnik 120°C -> Air fryer 105°C Piekarnik 135°C -> Air fryer 120°C Piekarnik 150°C -> Air fryer 135°C Piekarnik 165°C -> Air fryer 150°C Piekarnik 180°C -> Air fryer 165°C Piekarnik 190°C -> Air fryer 175°C Piekarnik 200°C -> Air fryer 185°C Piekarnik 220°C -> Air fryer 205°C Piekarnik 230°C -> Air fryer 215°C Piekarnik 250°C -> Air fryer 235°C Piekarnik 260°C -> Air fryer 245°C

Jak widać, jest w tym pewna prawidłowość: temperatura w air fryerze powinna być niższa o ok. 15 stopni (kolumna może być dla niektórych osób za długa, bo i tak większość tańszych urządzeń ma maksymalną temperaturę 200 stopni), a czas krótszy ok. 20 proc.

