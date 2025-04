Katastrofa ekologiczna na Odrze powraca. Znów donoszą o śniętych rybach

Katastrofa ekologiczna na Odrze powraca

"Niestety sytuacja wygląda coraz bardziej dramatycznie. Martwe ryby wypływają od ujścia Kłodnicy powyżej miasta Koźle do Krapkowic (tylko dzisiaj 670 kg śniętych ryb). Pozytyw, to pilotażowo uruchomione wczoraj dwa punkty pomiarowe przez GIOŚ, Krapkowice i Malczyce" – donosi w środę serwis Kroniki Odrzańskie.

około 350 kg śniętych ryb z rzeki Odry na odcinku stopnia wodnego Koźle około 120 kg śniętych ryb z rzeki Odry na odcinku od stopnia wodnego Januszkowice około 150 kg. śniętych ryb z rzeki Odry na odcinku stopnia wodnego Krępa około 50 kg. śniętych ryb z rzeki Odry na odcinku stopnia wodnego Krapkowice.

Przypomnijmy, że także latem 2022 roku w rzece Odrze zaczęły masowo pojawiać się śnięte ryby. Zjawisko to objęło kilkaset kilometrów biegu rzeki – od południa Polski aż po jej ujście do Bałtyku . Ginęły również inne organizmy wodne, jak małże, ślimaki czy bobry.

– Nie jest to właściwe określenie. Wiem, że wielu zwolenników naturalnego podejścia do Odry używa takich pojęć, ale nie można tak mówić. Odra nigdy nie była i nie jest martwa. Oczywiście, nie jest to powód do bagatelizowania problemu, bo problem jest i to olbrzymi – tłumaczył nam prof. Czerniawski.