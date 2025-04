– Trumna jest ustawiona tak, że ciała za bardzo nie widać. Dlatego ludzie wyciągają ręce do góry tak, by móc uchwycić twarz papieża. Momentami to dosłownie las rąk. Trudno było na to nie zwrócić uwagi – relacjonowała obecna na miejscu reporterka "Faktu" Anna Orłowska.