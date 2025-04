– Część dostajemy od mamy, część od taty, a ostateczny rezultat zależy od tego, jak te geny się ze sobą "dogadują" – wyjaśniała psycholog dr Anna Kamza w rozmowie z Medonetem. Co więcej, różne kombinacje tych genów mogą aktywować się lub tłumić w zależności od warunków środowiskowych, co sprawia, że sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana.

Inteligencja – co to właściwie znaczy?

logiczno-matematyczną, językową, przestrzenną, muzyczną, kinestetyczną, interpersonalną, intrapersonalną i przyrodniczą.

A to i tak tylko jedna z wielu teorii na temat inteligencji. Oznacza to, że dziecko może być "genialne" na bardzo różne sposoby – niekoniecznie w szkole, ale np. w relacjach z ludźmi, tańcu czy komponowaniu muzyki.

Dla zainteresowanych tematem: Istnieje kilka głównych teorii inteligencji – m.in. teoria czynnika ogólnego Spearmana, inteligencji wielorakich Gardnera, trójskładnikowa Sternberga, model Cattell-Horn-Carroll oraz koncepcja inteligencji emocjonalnej. Każda z nich pokazuje inny sposób rozumienia i mierzenia inteligencji.

Inteligencja dziecka – rodzice, wychowanie i środowisko

Zamiast zastanawiać się "po kim dziecko odziedziczyło rozum?", warto spojrzeć szerzej. Inteligencja to nie tylko kwestia genów, ale także relacji, stymulacji i wspólnego odkrywania świata. Mama i tata przekazują nie tylko DNA, ale też emocje, ciekawość świata i zachwyt nad nauką. I choć geny są ważne, to to, co z nimi zrobimy – jako rodzice – może mieć kluczowe znaczenie.