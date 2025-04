7 zawodów, które będą najbardziej pożądane w 2030 roku. I takie, w których spadnie zatrudnienie

Rynek pracy zmienia się dynamicznie. Wiele zawodów znika, powstaje zapotrzebowanie na inne. Radykalnie już teraz przeorała wymagania pracodawców sztuczna inteligencja i dalej będzie się to zmieniać w coraz szybszym tempie. Wiadomo, jakie zawody będą najbardziej pożądane w 2030 roku. Wynika to z najnowszego raportu "Future of Jobs 2025" zaprezentowanego podczas Światowego Forum Ekonomicznego.