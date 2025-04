To miał być czas wyciszenia, przygotowań do świąt wielkanocnych. Tymczasem właśnie w Wielki Piątek wielu ludzi zderzyło się z katastrofą, która przyszła nagle, z nieba. Woda, błoto i straty – i ogromna niepewność, co dalej. Świąt w tradycyjnym sensie tu nie będzie.