zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy zagraża porządkowi ruchu narusza wymagania ochrony środowiska nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną uzasadnionego przypuszczenia, że dane dotyczące dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zawarte w centralnej ewidencji pojazdów nie odpowiadają stanowi faktycznemu

Wszystkie wspomniane sytuacje od 1 czerwca 2024 roku mogą być również podstawą do zatrzymania dokumentu przez diagnostę pracującego w Stacji Kontroli Pojazdów (SKP). W przypadku "oblania" przeglądu technicznego, dokument może być przez niego odebrany, a następnie przekazany do starostwa powiatowego.

Diagnosta w SKP może nam zabrać dowód rejestracyjny. Co wtedy trzeba zrobić?

W przypadku, gdy dana usterka w kryteriach oceny zaszeregowana jest jako poważna (UP) lub niebezpieczna (UN), wówczas diagnosta nie ma innej możliwości, jak zanegować wynik badania technicznego. Z tym, że w przypadku usterki niebezpiecznej zobowiązany jest do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. W myśl nowych przepisów obowiązujących od 1 czerwca 2024 r. dowód rejestracyjny zatrzymywany jest w sposób wirtualny poprzez odznaczenie w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów tego faktu.

Co powinien zrobić kierowca? Naprawić usterkę zapisaną w zaświadczeniu wystawianym przez diagnostę i ponownie przyjechać na badanie. Jeśli zrobi to w ciągu 14 dni, to nie będzie musiał jeszcze raz płacić za pełny przegląd, ale tylko niewielką opłatę za weryfikację. Wtedy też diagnosta może zwrócić nam wirtualnie dowód w bazie CEPIK. Nie musimy wtedy jechać osobiście do Wydziału Komunikacji. Od lat za badanie techniczne samochodu osobowego płacimy 98 zł brutto, a jeśli mamy auto na gaz, to 116 zł. Właściciele motocykli płacą 62 zł, a ciężarówek 153 zł. Te ceny jednak mają wzrosnąć (nieoficjalnie o 20 procent), bo się zdezaktualizowały, a koszty wszystkiego poszły. Rząd pracuje nad reformą.