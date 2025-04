Zajechali mu drogę, a pasażerka wyszła i pokazała wulgarny gest. Okazało się, że to policjantka

Do internetu trafiło nagranie, jakich wiele: ktoś komuś zajechał drogę, doszło do rękoczynów. Teoretycznie niczym się nie wyróżniało. Jednak dopiero po tym, jak stało się viralem, wyszło na jaw, że jedna z jego antybohaterek, to policjantka. Co jej za to grozi?